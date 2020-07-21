男童誤服檢測棒須送院　衞生局擬改從鼻腔採樣免生意外

新冠肺炎疫情持續，澳門政府早前宣布將為澳門居民提供核酸檢測。檢測地點之一氹仔北安核酸檢測站內，今早(21日)有一名7歲男童懷疑於接受檢測時咬斷拭子棒，並將長約3厘米的拭子棒末端吞下。涉事男童因感喉嚨腫痛，送往山頂醫院救治。他送院期間清醒，現經治療後已可進食和出院。

衞生局表示，計劃制訂統一的病毒核酸檢測咽拭子採樣標準作業流程，並規範各檢測單位統一採用經鼻腔咽拭子採樣方法，以避免相關情況出現。

新冠應變協調中心指出，咬斷拭子棒是兒童接受口腔咽部採樣時，較常見的意外和併發症之一。中心又提醒，因兒童心智未成熟，產生不適時容易抗拒和掙扎，檢測期間必須有家長陪同和安撫。

事件緣於一名7歲男童於檢測取樣時，因反抗和掙扎而不慎咬斷拭子棒，懷疑誤吞長約3厘米的拭子棒末端，當時情況穩定，惟感輕度喉嚨痛，經醫生檢查口腔會厭沒有發現異物，胸片正常。院方又為其進行胃鏡檢查，結果未發現異物或其他異常。男童留院觀察至下午已開始進食，沒有任何不適，情況穩定，准其出院。