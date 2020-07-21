修例風波：採訪元朗721事件　約30名自稱記者被票控

有網媒記者稱警方指他們非來自政府新聞處發布系統的傳媒機構，故被發出傳票。（何天成攝）

警方今晚(21日)在facebook指，入夜後，元朗YOHO MALL形點商場內有人羣聚集，涉嫌違反禁聚令。警務人員在現場執法期間，在過百名穿著反光衣的人當中，發現有部分人行為可疑。在查問之下，有人未能說出自己受僱的傳媒機構，亦有人未能出示有效記者證以作查核，由於他們並非正在進行採訪工作的記者，卻在現場進行羣組聚集，警方遂向其發出傳票。據悉，今晚約有30名「自稱記者」涉違禁聚令被票控。

警方指，根據規例，在工作地點為工作而進行的羣組聚集，可獲豁免。然而，若有人穿上反光衣、隨便自稱記者，實際上卻並非受僱於任何傳媒機構、或當時並非進行採訪工作，他們所進行的羣組聚集則不會獲得豁免。

消息指，警方因應身穿反光衣人士是否記者，要視乎有關人士是否來自政府新聞處發布系統的傳媒機構，如報館、通訊社、電台及電視台記者、是否受僱於傳媒機構、是否記者團體或攝影記者圑體的會員，否則不能豁免禁聚令，而今晚有自稱記者的人士未能出示有證件，部份連身份證也沒有。

另外，警方去信記者團體就6宗事件作出投訴，包括今年5月10日，2名「深學媒體」的未成年學生記者於海港城進行採訪工作。對於未成年學生記者被安排到複雜混亂的突發事件現場進行採訪，置身於危險環境之中，「深學媒體」涉嫌罔顧該2名學生記者的人身安全，極不負責任。

另一宗事件為今年5月11日，一名「全民新聞」記者在旺角進行直播期間，就2名警隊傳媒聯絡隊女成員的外觀作出冒犯性評論，有違記者應有的專業水平。