青馬大橋有員工染疫　工會轟運輸署未有應變

新冠肺炎疫情攻陷本港運輸系統，青馬大橋有員工染疫。隧道工會指，今晚(21日)7時許有一名於青馬大橋工作的員工確診感染新冠肺炎，個案已即時通報運輸署，但該署至今仍未交代應變安排，而管理公司則派人消毒位於青嶼幹線收費廣場附近的行政大樓，以及患者到過的工作地點。工會批評運輸署反應慢，令大批受影響員工無所適從，而青馬大橋每日有大量車輛駛經，擔心會令病毒擴散。東網正向運輸署及大橋管理公司查詢。

包括青馬大橋在內的青嶼幹線，現時由交通基建管理合約有限公司負責營運。本身在青嶼幹線工作的香港隧道及公路幹線從業員主席卓和善表示，有一名負責在北大嶼快速公路拖走壞車的同事，昨午(20日)4時身體不適，被救護車送往瑪嘉烈醫院治療，並抽血化驗，之後確診，據悉屬源頭不明個案。

卓指北大嶼山快速公路拖車組的同事，一般會於3個地點候命，包括鄰近東涌消防局的迴旋處附近、迪士尼樂園的停車處，以及青嶼幹線收費廣場附近的行政大樓，而該組同事於上下班、用膳及休息，都在行政大樓。他稱，管理公司已通報運輸署，但截至晚上10時半，該署仍未公布如何應變，而管理公司只派員工消毒行政大樓，以及鄰近東涌消防局的迴旋處附近的集合點，相信該名患者日前曾在該處工作。

卓又稱，現時青嶼幹線所有員工每日上班時都要量度體溫，而據與該名患者有接觸的人士指，患者病徵不明顯，沒有咳嗽，而該名患者居於天水圍，其居住的大廈早前沒有確診個案。他指運輸署未有交代如何應變，有已經上班的員工擔心染疫，不知道下班後是否回家抑或到酒店自我隔離，亦有未上班的員工聲稱打算請假。他促請運輸署盡快交代如何應變，不能再拖延，因為青嶼幹線車流量龐大，擔心署方再拖延會令病毒大規模擴散。