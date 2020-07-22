美國起訴兩名中國黑客　指控圖竊新冠疫苗研究及針對港示威者

美國司法部周二（21日）宣布起訴兩名中國黑客，指控他們為中國政府工作，在全球竊取數以億美元計的知識產權，當中包括國防機密等，在最近亦嘗試竊取新冠肺炎疫苗的研究成果。除此之外，香港示威者也是這兩名黑客的目標。

根據司法部的起訴書，被告人李曉雨（音譯，Li Xiaoyu）和董家志（音譯，Dong Jiazhi）遭控以盜取商業機密及合謀電匯詐騙等罪名，指他們進行了超過10年以上的間諜活動，包括盜取武器設計、藥物資訊、軟件原碼等，甚至中國的異見人士和反對派也是他們的入侵目標。據美媒報道，兩名被告是前工程系學生。

起訴書指出，兩人是在入侵漢福德區（Hanford Site）的電腦系統時引起美方調查。漢福德區一度是美國製造核武的地方，冷戰後成為核廢料處理場。

起訴書未有提及任何受害的公司名稱，但指出李、董二人從美國、英國、德國、澳洲和比利時多國的電腦系統內竊取了大量資訊，而美國受害者有數以萬計；一間英國人工智能公司、一間西班牙國防承包商和一間澳洲太陽能工程公司也是被入侵者之列。聯邦調查局（FBI）形容，兩人是他們調查過的黑客之中，做案最多的其中一組人。

李、董二人在起訴書中被指是中國國安部的「承包商」，國安部向兩人提供重要的軟件漏洞，讓他們入侵目標以收集情報。除了上述機構，他們的目標包括多名香港的示威者、西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的辦公室和一個中國基督教非牟利組織。

負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示﹐兩名黑客有時會為自己的利益做案，在其中一宗案件中，李曾向受害人勒索價值1萬5千美元（約11.7萬港元）的虛擬貨幣。

檢控官又指出，兩名被告在今年一月，曾經入侵過麻省一間正在研究新冠肺炎疫苗公司的電腦網絡，在不足一星期後又向馬里蘭州一家做新冠疫苗研究的公司埋手，調查其電腦網絡的漏洞。控方未有指出兩名被告有否成功盜取疫苗的研究資料。

起訴書形容，中國加入了俄羅斯、伊朗及北韓等國家的「可恥俱樂部」，向網絡犯罪者提供庇護所，以換取他們受命為政府工作。中國駐美國大使館未有對美方今次起訴作回應。