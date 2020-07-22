修例風波：許智峯涉阻差辦公被捕　凌晨報稱獲無條件釋放

昨日(21日)為「721事件」一周年，傍晚6時半，數百名市民聚在元朗形點商場，高舉白色紙張抗議，並高叫「五大訴求」等口號，有人更揮動美國國旗，附近商舖即時落閘。大批防暴警進入商場，警告在場人士有機會違反「禁聚令」，並截查數十人，有警員一度舉起紫色警告旗，警告在場人士有機會違反港區國安法，及至晚上9時，議員許智峯因阻差辦公被捕，他雙手被鎖上手銬帶返警署扣查。

今日(22日)凌晨零時50分，涉嫌阻差辦公的議員許智峯步出警署，他向在場傳媒指出，希望市民關心昨日被捕仍在警署內的人士；並指警方昨日在元朗區濫捕及濫告市民及議員，警員對他們充滿敵意，代表警暴仍然存在。他續指「7.21事件」警方僅拉7人，至今仍未道歉、未交代，市民是不會止息；而昨日拘捕他為一名總警司。許續指，他被帶返警署後，警方並無對其作出任何控告，他並無踢保，報稱被扣留約2小時後獲無條件釋放。許指會保留追究責任，向涉事警員作出私人檢控，並對警方作出強烈遣責。

警方表示，截至昨晚11時，元朗區內共有96人涉嫌違反禁聚令被票控；1名52歲男子涉嫌違反《港區國安法》被捕，2男1女涉嫌阻差辦公被捕，另外1名男子涉嫌違反宵禁令被捕。被捕的其中2名男子分別為區議員及議員許智峯。