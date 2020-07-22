《還看今朝》專欄面世　何志平：大暑清涼

開張大吉！

今天是《還看今朝》專欄面世，也是農曆六月初二，節氣是大暑。大暑天在每年陽曆七月廿二、廿三或廿四日，太陽正值處於黃經一百二十度之時。大暑正值中伏前後，為一年最熱的一天。

大暑有三候：大暑之日，腐草為螢，又五日土潤溽暑，又五日大雨時行。之後天氣亦開始過渡至立秋。

大暑亦是我國南方一年中日照最多，氣溫最高，雨水最充沛，雷丶暴最常發生的時候。大暑期間，所累積的熱量到達極點，所以大暑最為炎熱。

人的身體狀況，腦筋思維，神經細胞，對夏日的氣溫、氣壓、濕度、氣流和日照時間等的大自然環境要素的變化高度敏感。高溫可以影響人體調節情緒的中樞神經系統，導致大腦神經活動的失衡異常，內分泌的激素過活， 繼而產生一系列中暑的症狀。

在這大熱天時，在香港這個大熔爐裏，到處都是熱廚房，那裏都是熱氣呼呼的瓶頸。我們都熱得頭昏腦脹，脾性火氣暴躁得驚人，動不動就吵個翻天，熱氣矇矓了眼睛，衝動蓋住了心靈，大家都為各自的執着拚個你死我活。

情感上的摯熱，是熱情如火，熱血的昇華，也把我們及對方的情緒張力拉得緊緊的，直到快要崩斷的邊緣上來。

有說熱血的衝動，是少年人的專利，能為理想，哪怕是怎麼樣的理想或是一個怎樣的原因，或理由，而不顧一切，傾家蕩產，拋頭顱，灑熱血，不言倦，不怕死，不屈不服 ，永不放棄更不疚不悔。

我們都是年輕人，都曾年輕過。古語有言：四時可愛唯春日，一事能狂便少年。少年與否，不是年紀的問題，而是心裏的境界。哪怕你是耳順之年，或達到隨心所欲之秋，只要還有一點肚子裏的火氣，心中還有一把無名的執着，哪怕熱氣蒸昏了頭腦，便是少年人一個。

「狂」，是情感的白熱化，是無顧無償的付出，是狂熱，是狂妄，是沒有計算衡量的，不理後果，全身心的豁出去。

熱血是無名的，熱情是浪漫的，可以沒有理由，不用解釋，要幹便一腦袋子的全情投入，全都押上了，奉獻犧牲，在所不計。

然而，大暑之後立秋來了。秋老虎更悶熱，然而立秋後的三候隨踵而來：「涼風至，白露生，寒蟬鳴」！熱轉涼之際，亦處於時熱時涼，忽熱忽涼，不暑不秋的轉捩點，也正如毛潤之的名句所點出的：「太平世界，環球同此涼熱」。可圈可點的是「涼熱」兩字：既清涼，也摯熱！

環觀全球局勢，香港情況，不難看到「西方」熱昏了的頭腦，步步追擊，處處為營，全面封殺，傾力打壓。而「東方」的清涼，則沉着應對，見招拆招，尊嚴的反駁，負責的承擔。東方清流的涼快，與西方慍惱的熱怒，堪成強烈的對比。也可以說，「涼熱」二字，前者清涼後者熱烈，放在一起便調出一個恰切的溫度。心裏摯熱，腦袋清涼。

寄望於未來的日子裏，我們將共享一個冷暖適應的大氣環境，堅信我們捍衞的理想屬大道中正，是普行於全人類這命運共同體的。