東方日報A1：累計確診2020宗　負壓病床唔夠用

新冠肺炎疫情全面擴散，第三波確診個案火箭式上升，昨衝破二千大關，錄得二千零二十宗。公立醫院瀕臨爆煲，用作接收確診者的負壓病床在不足三周內佔用率已近八成，截至昨午仍有約廿名確診病人未能入院。醫院管理局承認情況相當嚴峻，料短期內逾半非緊急預約手術要延期來救急，星期五將啟用鯉魚門度假村接收康復中的病人，加快病床流轉。專家指若疫情仍不回落，公院最多捱到一周。

本月五日迎來第三波疫情後，短短兩周半已將公立醫院幾近拖垮。醫管局目前使用了一千二百零七張負壓病床，五百張二線病床亦陸續啟用。醫管局將於本周五啟用鯉魚門度假村的社區隔離措施，將醫院正在康復及病徵輕微的確診病人轉到該處接受治療。當現有社區隔離措施爆滿後，政府考慮將亞洲國際博覽館亦作為社區隔離措施。

醫管局總行政經理張子峯昨稱，近日確診個案上升得快，負壓病床和病房使用量已近八成，情況相當嚴峻，而本星期將會十分關鍵。他指早前已暫停非急症醫院的特別探訪安排，部分非緊急服務押後，預計未來一至兩星期，會有逾半需要佔用住院病床的非緊急預約手術和例行檢查，尤其是術後需要接受深切治療的手術，都要大幅延遲。

張又說，公立醫院在過去一周，平均每日都有超過五十名確診病人要入住負壓病房，他們的緊密接觸者或懷疑個案亦需隔離，對醫院負壓設施構成相當大壓力。他指醫院不能完全盡用負壓設施，必須騰空一定數量的病床收治急症，為減輕使用壓力，前日已經安排十幾名病情較穩定及有自理能力的確診者轉到二線病床。他又提到近日有大批市民湧到急症室做病毒檢測，警告若市民進入恐慌狀態，「成個醫療系統一定會崩潰！」

確診病人多到醫院應接不暇，昨仍有約廿名確診病人未能入院，要被迫留在家中或檢疫中心等候，間接增加社區傳播風險。深切治療部使用量亦面臨飽和壓力，情況危殆的確診者昨增至廿九人，創疫情以來新高。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，第三波疫情重災區是長者人口最多的東九龍，確診者亦以長者為多，與第二波疫情以年輕人為主不同。

長者病情容易轉差，住院日數及對醫護人手需求大增，目前深切治療部佔用率約五成三，以九龍區醫院的深切治療部佔用率較高，因此要將部分病人轉到其他聯網醫院治療。他認為，若確診個案每日仍持續錄得近百宗，公立醫院最多只可捱到一周。

醫管局總行政經理庾慧玲承認，危殆個案上升對深切治療的需求增加，尤其部分長者可能已不適數日才求醫，抵達急症室時情況已很差，要直送深切治療部。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評政府無未雨綢繆及早興建方艙醫院，今次疫情來勢洶洶，隔離措施短期內很快飽和。若連社區隔離措施都供不應求，最差情況下要如英國般，將病情輕微的確診者安排家居隔離，但他指香港居住環境狹窄，極易造成家居傳染，做法不理想。

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