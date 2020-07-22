護士學校校長籲應屆文憑試考生　不要因人工高而投考

面對中學文憑試放榜，不少應屆考生均思索前路，投身醫護行業是其中一條出路，現時醫院管理局一名註冊護士的薪金連津貼，起薪約34000港元，相當不俗，但有護士學校校長提醒有意報讀護士課程的人士，不要因為人工高而投身做護士。有原本高薪厚職的大學生因一次到醫院工作的經驗，感到十分有意義，遂毅然辭職，報讀護士學校，希望能面對面照顧和安撫病人，對方報以一聲多謝、一個笑容，是最大回報。

甘婉筠於文憑試考獲27分入讀香港大學化學系，做過研究助理，卻感到工作沉悶，後來在醫院工作，萌生做護士的念頭，毅然辭職入讀護士學校。在學校上課，不只着重知識及技術，更重視態度，有次上課要她扮演車禍傷者，感受傷者的驚恐不安，當時護士一句「不用怕」令她頓感安心，「我體會到病人會很傍徨，有人講一句安慰的說話很重要，我要學主動去關懷病人。」

麥嘉裕是應屆畢業學護，即將被派到新界西醫院聯網工作，以往亦到過多個不同的病房實習，她指病房內最常見的是「屎尿血濃痰」，工作辛苦、壓力大，但是每次踏入病房，有病人認得她、叫她一聲，麥都感到心頭一暖，她說：「我無後悔做護士，我要繼續做這份工。」

伊利沙伯學院普通科護士學校校長張美茵勸喻有意報讀護士課程的人士，不要因為人工高而投身護士行業，因為責任感、同理心、關愛他人，這些個人特質跟專業知識、技術同樣重要。張提到，醫管局護理學高級文憑課程為3年全日制，明愛醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院每年各收一百名學護，文憑試成績要求「3322」，選修要具備理科科目，課程將於本月24日截止申請，網上面試有小組討論和個人面試兩部分，張提醒有意投考者，即使是網上面試，也要注意儀容。