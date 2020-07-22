綠色先鋒：米埔小巡護　合力建動物棲息地

「雀鳥天堂」米埔坐擁六大濕地生境，為逾2000種生物提供棲身之所，亦是候鳥每年遷徙的重要中途站。作為國際重要濕地之一，米埔能夠維持高度生物多樣性，有賴一眾巡護員不辭勞苦保護園區。有環保組織舉辦活動，讓小朋友化身「小巡護員」，親身體驗巡護員的日常工作，學習保護本地重要生態環境。

「點分啲螺生定死？」「我執到隻好大隻㗎！」「啲殼要唔要執？」5位小巡護員穿着「青蛙裝」，戴上帽子和手套，跟隨保護區巡護員在遍地淤泥的睡蓮池裏清除福壽螺。福壽螺屬外來入侵物種，與其他物種競爭資源和糧食，嚴重影響池內生態，因此需要作清理。小巡護員初次下田，顯得狼狽不堪，經常被淤泥纏腳而無法動彈，甚至「噗通」一聲倒地。儘管辛苦，一班小朋友仍努力完成任務，刮走鹹水草上的螺卵及檢走成熟的福壽螺。

小巡護員亦要為動物搭建舒適及安穩的棲息地，例如以蘆葦搭建防水屋頂，讓小動物避雨。初時小朋友手足無措，七嘴八舌討論搭建方法，其中小四學生Ethan猶如成為小組長，井然有序地安排各人工作，「我哋將啲蘆葦搭埋一齊先，剝晒啲葉，我哋只係要啲莖，如果覺得難，可以屈一屈再向下剝。」小朋友最後成功搭建屋頂，完成任務。

「我最鍾意蘆葦工作坊，因為我可以自己親手整一個屋頂，而且仲可以體驗前人點樣用大自然資源去起屋頂。」Ethan自小熱愛大自然，首次參加保育活動，認為是一次自我挑戰的機會，皆因活動中要嘗試克服害怕的昆蟲，「見到啲蜘蛛織網，同埋啲蚊四圍飛嘅時候，我都會忍住，當佢哋唔喺度。」活動中，Ethan更認識不同的生物種類，明白到大自然每樣物種都有其重要性，不能隨意破壞。

「我哋想透過濕地巡護員工作，令到小朋友認識濕地保育嘅重要性，同埋愛護入面嘅生物。」世界自然基金會香港分會教育主任林珏俐（Lily）指，米埔自然保護區是本地一個極具標誌的拉姆薩爾濕地，對候鳥和人類日常生活十分重要，「紅樹林有防洪嘅功用，蘆葦可以幫我哋過濾水質等，每一樣都同我哋息息相關。」Lily希望大眾可在日常生活中實踐環保，例如減少使用即棄水樽、食用低碳食物等，「愛護環境嘅種種行動都可以保護我哋嘅大自然。」

米埔現時有4隻水牛協助管理區內淡水生境，未來將會有2隻新水牛加入大家庭，活動當日小巡護員便要為新水牛成員製作新家模型。小朋友要先了解水牛的日常需要，才能讓牠「住得舒適」。米埔巡護員帶領小朋友前往水牛居住地，利用望遠鏡遠距離觀察，發現水牛需要龐大的活動空間，棲息地更需要滿足6大元素，包括水、蘆葦、泥漿、欄杆、鐵閘及木屋。

小巡護員費盡心思，發揮無窮的想像力和創造力，利用積木為水牛設計多款新家。其中 Charlotte設計的新家最具創意，加入不少有趣元素，「因為水牛最鍾意玩泥，所以我將泥地連住水池。咁水牛每次玩完泥就可以喺水池入面沖涼，仲有個護衞會睇住有冇人闖入。」

Charlotte十分享受設計的過程，亦更了解愛護動物和環境的重要性。她希望大眾在日常生活中盡量減少用紙，亦不可隨處拋棄垃圾。另一位參加者Avana則表示要珍惜大自然，勿在物種消失後才後悔莫及。

「米埔巡護員」活動是世界自然基金會香港分會舉辦的活動，透過活動小朋友可監察野生生物及生境地、管理及控制外來入侵物種等，小朋友從中亦能學習獨立處事及愛護自然環境。

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