警方譴責有人利用反光衣混入記者群　進行受禁群組聚集

警方注意到近期愈來愈多穿著反光衣的人在公眾活動中出現，警員難以在短時間內識別他們的身份，增加執法困難，警方對此表示關注。昨日（21日）下午起，有群眾在元朗一帶聚集叫囂，現場再一次有大批穿著反光衣的人出現，當警方嘗試執法時，他們便一湧而上，導致現場變得混亂。其中，警方在元朗YOHO MALL形點商場內截查超過150名穿著反光衣的人，當中超過三分一並非進行傳媒採訪工作或受僱於傳媒機構，甚至有部分人未能出示任何記者證，而當中更有未成年人士。期間，有網媒記者疑違反禁聚令收告票。

目前疫情嚴峻，有人竟然利用反光衣作為掩飾進行受禁群組聚集，一方面阻礙警方執法，另一方面亦罔顧公共衞生安全，嚴重增加病毒傳播的風險，警方對此予以嚴厲譴責。

另外，警方澄清一名表示考慮參選來屆立法會選舉的人於網上指稱，警方昨晚（21日）於元朗又新街以胡椒球槍近距離直射一名男子頭部，警方澄清絕無此事，對於有人造謠抹黑警隊，煽動仇恨，警方感到十分憤慨。

事發時，警員於又新街一帶截停搜查可疑人，對面馬路的一名男子及在場的人不斷叫囂，更有人作勢投擲物品。警務人員為驅散聚集群眾，及制止群眾進一步的暴力行為，遂使用最低所需武力，於10米外向人群停留的涼亭頂部發射胡椒球槍，目的是以胡椒球散出之粉末驅散在場人仕。有人竟然借機誣蔑警員「近距離直射頭部」，更聲稱當時槍口與男子距離只得「一個拳頭位」。然而，該男子其後接受媒體訪問時指出，警員沒有近距離向他發射胡椒球槍。

警方對於有人無故造謠，煽動公眾對警方的仇恨感到非常無奈。警方呼籲市民切勿誤信假消息，並留意警隊發布的資訊。