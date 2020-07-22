網民熱話：店內狂擸千元兒童精品　盜竊港媽：為咗兩個小朋友

疫情再度爆發，不少店舖經營都面臨困境，在艱難時期被人盜竊，分分鐘傷上加傷。深水埗一間精品店日前被人在店內盜取價值近千元貨品，店舖負責人從閉路電視發現中年女賊，將片段上載網上「追兇」，盜竊者事後回到店舖賠償，但就解釋盜竊亦只是為了兩個朋友，結果反惹來「博同情」的批評。

事發於上周三（15日)，該間精品店於案發翌日在其FB專頁「Ladybird's 甲蟲部屋」上載店舖的閉路電視片段，片中可見，該名女子在店內徘徊近2分半鐘，期間多次將店內的貨品放進袋中。即使有其他顧客經過，該名女子也毫無懼色繼續「掃貨」，有網民指手法純熟，懷疑是慣犯。女子其後未有付款便離開店舖，店員當時未發現異樣。

店舖負責人在貼文中指，該女子盜取超過10件貨品，更詳列損失物品，包括兒童餐盒、斜孭袋、卡通水樽等，並發布尋賊啟示，表明「成功協助捉拿此賊人，薄酬！」在案發後3日，該女子終於露面，她自行返回店舖賠償。對方辯稱為了兩名小朋友才會以身試法，希望得到原諒。不過負責人強調，「任何理由都係借口，有小朋友更加要以身作則。當有一日小朋友問你呢件貨喺邊度買嘅時候，你夠唔夠膽帶佢嚟呢度？」但負責人看在小朋友份上，最終沒有追究。

有網民認為該名女子屬慣犯，「手勢自然到我要望多幾眼先望到」。亦有網民指很多店舖都會有閉路電視，「唔明點解可以仲咁夠膽」，有人則指該女子行徑不值得同情，認為是教壞細路，「有小朋友更加唔應該咁做，希望佢真係會反省啦！」

網民有話說

李露媚：好似入貨咁！！

Be Em Mum：佢都攞得好順手下喎 明目張膽到咁

Pak Pak：希望當事人肯悔改！不要讓孩子日後留下陰影！孩子實在無辜！

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