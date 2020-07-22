切斷傳播鏈靠多檢測快隔離　港大研究證措施可減5天播毒期　

新冠病毒猶如人與人之間的「不定時炸彈」，港大一項最新研究發現，若能加強病毒檢測及病例隔離措施，可大幅縮短新冠肺炎病人發病的間隔時間，可以將傳播鏈中某兩個連續病例首發症狀出現時間大大減少，如由過往的7.8天大幅減至2.6天，協助控制病毒傳播。

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心於今年1月上旬至2月下旬進行研究，團隊人員分析當時武漢1,407對新冠肺炎病例「傳播對」的數據庫，其中677對「傳播對」中感染者和受感染者的發病日期及社交關係。發現非藥物干預措施可在一段時間內大幅縮短新冠肺炎的間隔時間。

間隔時間即病人甲傳染病人乙時，兩人首發病的時間差。研究團隊沒有披露「傳播對」研究中加強了多少病毒檢測及隔離措施，但指上述措施介入後，新冠肺炎感染者的發病時間平均間隔由7.8天大幅縮短至2.6天，此舉大大減低了中招病人在發病後期繼續傳播疾病的機會，團隊又稱，病例隔離措施最能有效減少傳播。