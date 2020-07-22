陪診員走訪醫院風險高　安老業稱替長者換尿片易播毒

本港疫情進入第3波，昨(21日)首出現陪診員確診，曾陪同多名長者看醫生，潛伏期間又到過多間九龍東的樂富、竹園、順利等多間老人院，香港安老服務協會執委李輝今（22日）在電台節目中表示，業界對昨日有陪診員確診的消息感震撼，陪診員多要陪長者到醫院覆診，時間長之餘，亦要陪長者上洗手間，甚至幫忙換尿片等，傳染風險甚高。

對於確診陪診員曾到過多間九龍東的安老院舍，李輝指，陪診員通常是院舍員工，很少需要一人走遍10多間院舍，相信該確診者可能受僱中介公司，又指因陪診員工作非技術性，亦有可能是由退休婦女擔任。

她又說，陪診員工作崗位高危，被傳染機會高，陪同長者到醫院覆診逗留時間較長，期間要陪長者去洗手間，或幫忙換尿片等，她擔心易把病毒帶回院舍，形容「人人自危」。她建議陪診員每日自備酒精搓手液 、任何時間要常洗手、穿「全副武裝」去醫院、回院舍後要為長者洗澡和徹底清潔。她又建議，業界應避免聘用曾出入醫院或到過高危院舍的人士作陪診員。

早前確診的陪診員為64歲，每日亦到老人院陪同1至2名長者入院或看醫生，她於傳染期曾接觸約7名長者，潛伏期接觸約10多名長者，她並非受僱於一間老人院。