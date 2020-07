再多36間餐廳有確診者到訪　數目創單日新高

新冠肺炎第三波疫情大爆發,疫蹤蔓延多區,衞生防護中心昨晚(21日)更新了確診者到訪的地方,再多36間餐廳上榜,創單日新高!

確診者到訪的食肆增加,反映病毒威脅下,港人外出用膳仍趨活躍。除了食肆,亦有不少新上榜大廈及商場亦有確診者足跡,例如沙田美林商場、新屯門商場、大埔綜合大樓、天水圍天澤服務設施大樓、石湖墟市政大廈、屯門錦薈坊、中環歷山大廈、黃大仙龍蟠苑商場、屯門仁愛街市、馬鞍山頌安商場、青衣中國招商局物流中心及中環怡和大廈等。

「新增確診者到訪餐廳名單」

新界:

●青衣城 天丼

●青衣城 丼丼屋

●大圍美林商場 翠河茶餐廳

●大圍美林商場 大家樂

●石門京瑞廣場二期 富臨皇宮

●沙田第一城 一粥麵

●元朗形點 Pizza Express

●馬鞍山頌安商場 百匯軒

●將軍澳新都城中心三期 元朗冰室

●屯門華都商場 西麵

●屯門卓爾居廣場 海港酒樓

●屯門市廣場一期 名點屋

●葵涌新都會廣場 麥當勞

九龍:

●油麻地上海街13號 來多碗車仔麵

●黃大仙萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳

●九龍城昭民樓 愛民茶餐廳

●佐敦華興大廈 莎娃迪卡

●黃埔天地 金萬年酒家

●牛池灣彩雲商場 好彩酒樓

●深水埗高登電腦中心 潮福蒸氣火鍋

●慈雲山中心 香葉灣

●慈雲山中心 太興

●尖沙咀香港藝術館 Art Ink Seafood Bar & Eatery

●尖沙咀The One 東海薈‧拉斐特

●尖沙咀香港童軍總會 富臨皇宮

●旺角MPM文華商場 沙嗲王

●港鐵旺角東站 美心MX

●觀塘廣場 龍寶酒家

●觀塘坪石邨平台 富港酒家

●觀塘MegaBox 百樂門宴會廳

●鑽石山荷里活廣場 夏麵館

●鑽石山荷里活廣場 抹茶館

港島:

●天后成功樓 滾得棧

●銅鑼灣維峰 ASAP As Simple As Possible

●銅鑼灣皇室堡 東海薈‧拉斐特

●中環山頂廣場 麥奀雲吞麵世家

資料來源:衞生防護中心