再多36間餐廳有確診者到訪　數目創單日新高

2020年07月22日 11:44
  • 東網電視
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    慈雲山中心再有餐廳有食客中招。
    新冠肺炎第三波疫情大爆發，疫蹤蔓延多區，衞生防護中心昨晚（21日）更新了確診者到訪的地方，再多36間餐廳上榜，創單日新高！
    確診者到訪的食肆增加，反映病毒威脅下，港人外出用膳仍趨活躍。除了食肆，亦有不少新上榜大廈及商場亦有確診者足跡，例如沙田美林商場、新屯門商場、大埔綜合大樓、天水圍天澤服務設施大樓、石湖墟市政大廈、屯門錦薈坊、中環歷山大廈、黃大仙龍蟠苑商場、屯門仁愛街市、馬鞍山頌安商場、青衣中國招商局物流中心及中環怡和大廈等。
    「新增確診者到訪餐廳名單」
    新界：
    ●青衣城 天丼
    ●青衣城 丼丼屋
    ●大圍美林商場 翠河茶餐廳
    ●大圍美林商場 大家樂
    ●石門京瑞廣場二期 富臨皇宮
    ●沙田第一城 一粥麵
    ●元朗形點 Pizza Express
    ●馬鞍山頌安商場 百匯軒
    ●將軍澳新都城中心三期 元朗冰室
    ●屯門華都商場 西麵
    ●屯門卓爾居廣場 海港酒樓
    ●屯門市廣場一期 名點屋
    ●葵涌新都會廣場 麥當勞
    九龍：
    ●油麻地上海街13號 來多碗車仔麵
    ●黃大仙萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳
    ●九龍城昭民樓 愛民茶餐廳
    ●佐敦華興大廈 莎娃迪卡
    ●黃埔天地 金萬年酒家
    ●牛池灣彩雲商場 好彩酒樓
    ●深水埗高登電腦中心 潮福蒸氣火鍋
    ●慈雲山中心 香葉灣
    ●慈雲山中心 太興
    ●尖沙咀香港藝術館 Art Ink Seafood Bar & Eatery
    ●尖沙咀The One 東海薈‧拉斐特
    ●尖沙咀香港童軍總會 富臨皇宮
    ●旺角MPM文華商場 沙嗲王
    ●港鐵旺角東站 美心MX
    ●觀塘廣場 龍寶酒家
    ●觀塘坪石邨平台 富港酒家
    ●觀塘MegaBox 百樂門宴會廳
    ●鑽石山荷里活廣場 夏麵館
    ●鑽石山荷里活廣場 抹茶館
    港島：
    ●天后成功樓 滾得棧
    ●銅鑼灣維峰 ASAP As Simple As Possible
    ●銅鑼灣皇室堡 東海薈‧拉斐特
    ●中環山頂廣場 麥奀雲吞麵世家
    資料來源：衞生防護中心
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease