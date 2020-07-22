販毒由客運變貨運 海關首6個月在機場檢6.6億元毒品

劉青龍指出今年頭三個月已相當於去年上半年的偵緝量，情況不容輕視。(袁志豪攝)

受疫情影響，販毒活動由客運轉變為貨運。香港海關今年1至6月在香港國際機場共破獲409宗毒品案件，並檢獲約1.6噸懷疑毒品，包括可卡因、冰毒及氯胺酮等，估計市值逾6.6億港元。海關指不少不法分子將毒品「包藏禍心」，有將毒品藏於即食麵調味包及咖啡豆包裝袋內。

海關今日(22日)舉行記者會，總結半年來於機場的執法成效。海關機場科空運貨物課監督劉青龍指出，客運方面，今年上半年共接獲36宗，總重131公斤，市值1.1億港元，與去年的31宗重108公斤相若。但劉強調，今年3月起航班升降量已大減9成，故今年頭三個月已相當於去年上半年的偵緝量，情況不容輕視。

貨運方面更加嚴重，今年上半年共接獲373宗貨運毒品走私，重1.5噸，市值5.5億港元，較去年同期升37%，重量升一倍。客運連貨運海關破獲409宗毒品案件，並檢獲約1.6噸懷疑毒品，包括可卡因、冰毒及氯胺酮等，宗數較去年同期升35%，重量更升一倍。今年上半年共拘捕79人，年齡介乎17歲至72歲。

劉青龍又指，不少不法分子將毒品「包藏禍心」，有將毒品藏於即食麵的調味包中，或在橡皮艇內、立體工藝品、金屬配件內藏有毒品，增加調查難度，他呼籲市民切勿以身試法。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，今年多以快遞的方式運毒，海關上半年共接獲137宗，共重350公斤，無論宗數及數量都較去年同期增加2倍。

而跟據警方的資料，今年頭3個月共錄得213宗嚴重毒品的罪行，相較上年同期的314宗，減少了約32%(101宗)。