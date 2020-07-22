氣槍射鋼珠刑毀玻璃窗　中年漢涉12案落網

黃大仙竹園北邨梅園樓及附近約50至70米距離的盈福苑，於今年4月7日至7月19日發生共12宗刑毀案，案中有多個中層單位的玻璃窗及大廈後樓梯防煙門的玻璃窗，懷疑被人用氣槍射擊，造成直徑約2厘米的凹痕。

警方經調查後，相信凹痕由性能較強的氣槍造成，並鎖定梅園樓一個中層單位。警員於昨日(21日)掩至單位，並拘捕一名42歲涉案男子，他為單位住戶，報稱任職醫院事務助理，經警誡下已承認犯案，他正被扣留調查。

警方在單位內檢獲一支115厘米長的狙擊步槍型氣槍、一支64厘米長的輕機槍型氣槍及兩支23厘米長的手槍型氣槍，據了解有人報稱該批氣槍在市面所購買。探員又在單位內檢獲約30粒鋼珠、30支二氧化碳氣樽及一批改裝工具，警方槍械鑑證科正檢驗該批氣槍是否曾改裝及槍口能量。

探員又在單位廚房內發現一個熱水煲，在煲上發現多個凹痕，相信有人曾以熱水煲作射擊目標。

警方黃大仙警區總督察(刑事)潘兆鏗強調，根據香港法例，任何槍口能量超過兩焦耳的氣槍，均屬槍械，管有人必需向警務處處長申請牌照，無牌管有槍械即屬違法，一經定罪最高可被判罰款10萬元及監禁14年。

而根據《簡易程序治罪條例》，明知或疏忽地以氣槍發射，而對任何人構成危險，可被判處罰款500元或監禁3個月。假如有人以氣槍發射而對他人造成傷害，亦有機會干犯普通襲擊或傷人罪。