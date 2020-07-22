醉酒婦大駡途人「曱甴」且施襲　今承認5項襲擊罪

中年婦於去年8月在將軍澳尚德商場對開與途人爭執，痛斥他們是「曱甴」，且掌摑一名街坊，再連環襲擊4名調停者，其身旁丈夫亦有份出手施襲。夫婦早前分別被控5項及1項襲擊罪，二人今(22日)在觀塘法院均承認各自面對的控罪。裁判官形容婦人當時情緒失控，行為非常野蠻，又形容遇襲調停者是無辜，並將案押後至8月11日判刑，為2人索取社服令報告，另替女被告索取背景報告，期間她需還押，男被告則准保釋。

報稱無業的49歲女被告江詠虹，被控2項普通襲擊罪及3項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指她於2019年8月28日在唐明街尚德邨尚德廣場地下外，襲擊葉曉聰、賴沛雯、吳春鴻、陳智立及葉嘉榮。報稱任職地盤工的38歲男被告李朝偉則面對一項普通襲擊罪，控罪指他在同日同地襲擊陳智立。

案情指，當日凌晨4時許，飲醉酒的女被告，在案發地點向群眾大叫「曱甴」，其中一名事主葉曉聰覺得受辱，雙方發生爭執，期間女被告出手掌摑對方臉部，又推其心口，其後餘下四名事主分別上前調停，卻遭女被告摑臉、箍頸及用拖鞋打臉。過程中，男被告亦則襲擊其中一名事主陳智立。

辯方律師求情指，女被告當日曾飲5至6杯啤酒，犯案時受酒精影響，男被告則是協助妻子心切才干犯本案。律師又提到，女被告以拖鞋施襲，是因為當時她在混亂中被人踩甩拖鞋，她在拾起拖鞋後「順手打人」。事後2人均深感後悔，並向所有事主致歉。