澳門旅遊局加推旅遊路線　報名系統一度故障

新冠肺炎疫情重挫澳門旅遊業，澳門旅遊局早前推出「心出發•遊澳門」的本地遊項目，反應熱烈，故當局再追加10條新旅遊路線，並於今日(22日)起接受報名，惟報名系統於早上一度故障，大部分路線的報名系統已於中午12時半恢復運作，惟「直升機路線」報名仍須暫停。

澳門旅遊局表示，「心出發•遊澳門」於今日上午10時30分如常接受市民報名，但由於同一時間報名參加直升機路線的市民人數眾多，參與的150間旅行社使用逾千個賬號同時登入報名，導致報名系統超負荷，未能正常運作。當局表示正了解和跟進事件。

總控中心得悉事件後亦已即時作出檢視，決定今日不接受「直升機路線」的報名，並對今日未能成功報名的市民致歉。

據了解，本地遊「直升機路線」目前有700個名額，當局在了解路線的受歡迎程度，正考慮與提供直升機服務的公司商討，是否有條件增加名額或團量，同時亦會檢視報名系統設計及流程，並將於今日下午稍後將公布報名及相關安排。

中區有旅行社於上午11時左右已有約30人等候報名，旅行社職員透露，新路線有較多新元素，相信會較受歡迎，近日亦收到不少有關直升機的查詢，預料短時間內額滿，業界已與政府商討適量增加名額。有排隊的市民稱新路線較之前吸引，對直升機體驗有興趣，亦有市民希望政府可以增加受歡迎路線的名額。