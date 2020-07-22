「上海小南國」股份問題起爭拗 創辦人王慧敏遭胞弟追款

經營「上海小南國」等食肆品牌的王慧敏，再就公司股份問題遭胞弟入稟高院追款。

經營「上海小南國」等多個食肆品牌的國際天食集團之創辦人兼前主席王慧敏及其胞弟王海鎔，再因出售股份的問題對簿公堂。王海鎔在上星期五(17日)向高院原訟庭入稟指控王慧敏違約，在他讓出公司股份後，未有依約支付賣股份的尾數1.91億元人民幣(折合約2.15億港元)，現要求法庭頒令王慧敏付款。

本案原告王海鎔，被告王慧敏。據入稟狀指，與訟雙方在2016年12月訂立了一份股權轉讓契據，被告要在2016年12月至2018年12月之間，分5期向原告支付2.512億元人民幣（約2.83億港元），其中在2018年12月到期的第5期金額最高，為1.91億元人民幣。根據該契據原告要委任被告，代他把原告持有的小南國餐飲控股有限公司（其後改名國際天食集團有限公司）股份出售予第三者。

但原告指出，被告在依約支付首4期款項後，至今仍未付第5期的1.91億元人民幣。他遂按契據條文規定，在香港法院興訟追討。

據資料顯示，該兩姊弟早前已多次就上述賣股協議興訟。早在2019年初，王海鎔曾以胞姊欠款為名申請胞姊破產，但其後自行撤回申請。王慧敏則在2019年中入稟，聲稱賣股協議無效，要求法庭頒令胞弟退還已付的逾6000萬元人民幣。