中國擬關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動

中美關係周三（22日）繼續升溫，中國駐美國德州休斯敦總領館周二（21日）有人在建築物範圍內焚燒機密文件，發生火警，中國外交部周三證實華府要求中方於周五（24日）關閉休斯敦總領館，斥責美方蠻橫無理，警告會作出反制。美國國務院稍後亦發聲明確認行動，稱目的是保護美國知識產權及公民私隱。英媒則引述消息指，中方考慮關閉美國駐武漢總領館反制。

休斯敦警方於當地時間周二晚上8時20分左右，接獲附近居民通報，有人在位於蒙特羅斯地區的中國總領館院子內燒文件。現場片段可見，院子內有多個打開的垃圾箱和容器冒出火光和小量濃煙，有人把東西扔在其中，外面也嗅到焦味。

數十名消防及應急人員到場後，總領館人員不准他們進入，而火勢於不久後已被撲熄。一名目擊者表示：「你可以嗅到燒紙張的味道，但所有消防員只是包圍着該建築物，沒法內進。」

美國要求中方關閉總領館的消息最初是由警方傳出，其後內地官媒亦指美方要中方在72小時內關閉休斯敦總領館。

中國外交部發言人汪文斌周三（22日）回應查詢指，美方周二突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，形容是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。他表示，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則將作出正當和必要反應。

汪文斌指摘，美國政府近來不斷向中方甩鍋推責，進行污名化攻擊，無理刁難中國駐美外交領事人員，恐嚇、盤查甚至是無端拘押中國留學生；形容美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取前所未有的升級行動。他又反駁美方聲稱美中關係不對等的指控，暗批美方才是干涉別國內政，搞滲透、搞對抗的國家。

其後，美國國務院發言人奧塔格斯證實美方行動，聲稱目的是保護美國知識產權及公民私隱。她續指，維也納公約列明外交官必須尊重派駐國的法律及規則，有義務不干預該國內政。她強調，華府不會容忍中國破壞美國主權及恐嚇美國人民，就如美方沒有容忍中方的不公平貿易行為。