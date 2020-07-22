中六生認向警長擲水樽　今被判感化12個月

去年8月大批示威者在機場參與「和你飛」集會，事件演變成警民衝突，一名17歲中六男生因向剛落車準備增援的警長投擲水樽，致對方褲管沾濕，被當場拘捕。男生早前於東區法院承認一項襲警罪，今(22日)被判感化12個月。裁判官表明案情嚴重，被告行為有機會鼓動其他示威者倣效，但考慮刑其初犯年輕初犯及認罪有悔意，且已還押20多天，故接納報告建議判感化。

17歲被告莫正宏，被控於去年8月13日在機場一號客運大樓離境大堂外的暢航路襲擊執勤警長3722。案情指，當晚有眾多示威者在機場一號客運大樓集會，至晚上11時許，有部分示威者衝出大樓外向警車投擲雜物等，期間被告被目睹向一名剛落車的警長擲樽，被即場制服拘捕，警長並無受傷，但褲管沾濕。

辯方求情指，被告是應屆文憑試考生，文憑試於今日放榜，而被告的成績亦達到大學最低取錄條件，被告希望可以留港繼續升學。而被告親撰的求情信指，他對事件已有深切反省，明白自己用了錯誤方式表達意見，並希望向涉事警員及父母致歉。