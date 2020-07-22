以榴槤核掩飾運毒　警檢830萬元可卡因拘一男

警方毒品調查科根據線報，昨午(21日)在沙田區截查一名形迹可疑男子，當時他正推着一輛載有5個發泡膠箱及1個米袋的手推車。警方經搜查後，發現米袋藏有懷疑可卡因粉末及大量榴槤核，遂以涉嫌「販運危險藥物」將該名23歲男子拘捕。

警方及後繼續展開深入調查，發現榴槤核內亦藏有懷疑可卡因，而同時檢獲的5個發泡膠箱則裝有共約100個透明餐盒，盒內均盛有榴槤肉。警方察覺可疑，仔細檢驗相關榴槤肉，發現混在其中的榴槤核內亦帶有懷疑可卡因。行動中，警方共檢獲約8公斤懷疑可卡因，估計市值逾830萬港元，相信已成功堵截一批可卡因流入本地市場。被捕男子報稱無業，相信是本地販毒集團成員，他已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件明日(23日)於粉嶺裁判法院提堂。

警方毒品調查科行動總督察葉秀蘭表示，繼早前破獲不法分子利用大型機械零件偷運毒品，今次案件再次證明毒販會利用一切可行途徑，挖空心思將毒品藏在不同類型物品作掩飾，企圖避過執法人員偵查。由於新冠肺炎疫情影響，各地實施的封關措施，令毒品販運入境的生態有明顯轉變，從以人運毒轉成利用貨運形式，強調執法部門已關注相關變化，會繼續以積極措施打擊販毒活動。