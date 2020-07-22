方國珊遭西貢地主申請破產　因已付款今獲撤回破產呈請

西貢區議員方國珊早前被西貢一名地主的遺產管理人入稟申請破產，案件今早(22日)在高院聆案官席前再訊。據庭上透露，方國珊已於今年3月向呈請人「找數」作出賠償，呈請人遂正式撤回針對她的破產呈請。不過呈請人要求她支付約7萬港元的訟費，以及4100港元作為給予破產管理署的行政費。方同意支付訟費及有關行政費，但就訟費金額有異議。聆案官最終建議方再考慮是否要就訟費額展開聆訊。

沒有律師代表的方國珊今早親自到庭應訊，聆案官何展鵬得悉方對訟費金額有爭議後，提醒方有權按程序展開聆訊，要求另一聆案官評定訟費金額，但最終定出的訟費可能「打個折」，但她亦可能須就有關聆訊支付額外訟費，情況猶如「搵舊石頭揼自己隻腳」。何官直言，一早聽聞方國珊在西貢區任職區議員多年，她身邊理應不乏律師朋友可提供意見，何官提醒她先諮詢律師朋友，再決定是否就訟費展開聆訊。

方國珊在庭外表示，法庭早前的判詞雖下令她向關雄盛賠償82萬港元，但計及利息後，她實際須賠償對方約120萬港元，而她已於今年3月「找數」，她亦已就官司提出上訴，惟上訴暫未定出審期。

資料顯示，方早前曾與該遺產管理人打官司，並於去年7月被判敗訴，須賠償逾82萬港元給對方。是次呈請人是已故地主何淑明的長孫兼遺產管理人關雄盛。方於1995年與地主一方合作發展丁屋，但該項目「爛尾」，地主一方興訟要求方及其公司歸還土地及索償逾600萬港元。高院去年7月裁定該計劃涉及俗稱「套丁」，即找原居民向政府虛假聲稱自己持有土地以建丁屋，屬不合法協議，因此需還原情況，即涉案土地轉回地主名下，而方要為佔用土地賠償租金逾82萬港元。