拔萃男書院誕2榜眼　一人已獲倫敦大學學院取錄

拔萃男書院兩名學生在文憑試中取得6科5**佳績，成為今屆「榜眼」，兩名學生分別是計劃大學讀醫的杜嘉縉，和計劃升讀法律的沈旭程。文憑試成績公布，兩人亦放下心頭大石，沈形容自己是抱着「關關難過，關關過」的精神，捱過這一年。

現年18歲的杜嘉縉選修科為化學、生物、經濟，亦有修讀數學延伸部分M1，當中化學和M1失手，僅取得5*的成績，他會嘗試覆核分數，冀進一步提升成績。談到未來發展，他指高中開始對醫科感興趣，希望藉行醫助人。今年新冠肺炎在全球大流行，杜同學稱看到世上不少人因疫情喪命，進一步推動他行醫的決心，但亦發現本港公營醫療體系人手不足、壓力爆煲的情況，希望政府與前線人員多溝通。

17歲的沈旭程修讀化學、生物、經濟，並修讀數學延伸部分M2，他透露，必修科中通識和M2僅得5*，與狀元佳績擦身而過，但暫未決定覆核分數。他希望修讀法律，且已獲英國倫敦大學學院（UCL）取錄，會考慮社會狀況和大學排名等，決定留港還是到外國攻讀。

過去一年，香港極不平靜，兩名榜眼原來都有參加反修例活動，沈認為過去一年的社會事件是選科的催化劑，令自己更關注社會發生的事，並更多地思考公義等問題，修讀法律是希望日後自己亦成為守衞香港法治的一員。

被問到對《港區國安法》的看法，二人回應十分小心，認為在國家層面上，此法能保障祖國繁榮安定，並認同國家安全確是當前要處理的事。不過，杜亦稱，憂慮國安法會對社會、基層，甚至是學術自由造成反面影響，沈則指此法或會阻礙香港實踐基本法賦予港人自由的權利。沈亦談到反修例活動，認為不論是否支持這場運動，每一名港人都是這場大事的參與者、觀察者。