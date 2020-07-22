新冠肺炎爆發第三波　專家轟政府抗疫太自滿

新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，過去5日已新增逾300例確診，當中不乏輸入、源頭不明及本地群組個案；政府防疫措施一直被專家狂轟有漏洞，政府專家顧問許樹昌、袁國勇相繼指出，獲豁免檢疫者可能是今波疫情源頭，惟港府一直死不悔教，更聲稱豁免檢疫安排有實際必要。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，本港過去兩波疫情因政府延遲邊境檢疫所致，今次疫情同樣因放寬豁免人士邊境測試造成漏洞，他相信政府專家顧問一定有向政府反映問題所在，現時疫情演變得如此慘烈，只能怪政府「太自滿」，直斥港府三宗罪！

港府2月起針對不同地區抵港人士實施14日強制檢疫令，惟機組人員、船員、跨境司機等可獲豁免，僅要求進行14天醫學監察，須佩戴口罩、每天量體溫兩次、可自行外出。曾祈殷指，早於六月尾有貨機機師到過哈薩克及土耳其返港後，向私家醫生求診後確診，再爆出葵涌嘉里物流，沙田瀝源邨祿泉樓群組及沙田水泉澳邨等源明不明個案，他形容以上種種情況是一個警號，「成個政府同社會都好似默認接受左，無反省過問題」。他指，豁免人士部分程序可以省卻，但並非甚麼都不做，他稱自己早於5月時提出過「包底」措施，如定期5至7內為機組人員做檢測，以免構成社區隱形傳播，惟最後政府屢勸不聽，換來今次第三波爆發。

對於港府現時仍然僅規定室內戴口罩，他對此感到不解，笑言「政府做嘅野真係好另類」。他指，政府在疫情爆發初期曾指戴口罩作用不大，其後又自打嘴吧呼籲市民戴口罩，現時又只規定室內戴口罩，措施低不成高不就。他直言，要做就一定「最辣」強制全民戴口罩，若港府要開放社區若干的經濟活動，就要有其他措施補教，並預視背後所帶來的風險。

曾又指，港府病毒檢測量仍然不足，7500個病毒是一個非常基本的數字，按照現時港府開放的轉機服務及入境人次，每日以萬計的檢測量才足夠。對於近期有專家指未來疫情更嚴重的話，不排除推出禁足令，曾稱，若推出禁足令即意味本港疫情「核爆」，他呼籲市民要減少外出，做好防疫三寶：戴口罩，勤洗手，減少社交接觸，就已經足夠。至於政府，他直言「唔好再唔承認個啲漏洞唔係漏洞，難道疫情嚴重政府責任一啲都無？」，雖然現時所有措施都太遲，但總比好過無，建議必須在短時間內堵塞漏洞，否則疫情只會越演越烈。