新城電台高層程凱欣初步確診　黃埔總部須暫時關閉消毒

新冠肺炎疫情未止，新城知訊台執行總監程凱欣初步確診，據悉她早前曾接觸過確診的藝人施匡翹。程自周一(20日)起已沒有返回公司工作，今日(22日)凌晨因不適去急症室求醫後列初步確診個案。

新城電台回應事件時確認，有一位員工今日初步確診，電台早前已進行了專業消毒。得悉有員工確診後，已再次為電台每一個地方再次進行專業消毒。而電台廣播隨即亦進行三台聯播，並繼續向市民提供廣播服務。

程凱欣接受東網訪問時坦承初步確診，周一起已無去電台工作，昨晚(21日)覺得有發燒及不適，但很輕微，今日凌晨因發燒不舒服去了急症室。她又透露，已做過深喉測試，結果呈初步確診，不排除與施匡翹有關。她稱現時情況十分穩定，僅有少少發燒，周一已做快速測試呈陰性，但結果反覆。她又呼籲市民做過測試亦不可掉以輕心。

參考新城知訊台的節目表，程於逢周一至周五早上7時至10時，會聯同陳美思和袁灝謙主持《原來生活好快樂》節目。而施匡翹亦曾至新城電台，為節目《猜情尋》擔任主持。程凱欣月初亦曾與施匡翹出席同一活動，據程於其社交網站上載的合照所見，二人當時未有戴上口罩。

該電台向員工發出內部通告，指因有工作人員疑確診，黃埔總部現需暫時關閉及進行徹底消毒。除了新聞部留守最低限度必要人員外，其他員工須於今日下午5時半後全體撤退。關閉期間會暫停運作，只會自動化電腦運作播歌。財經台、知訊台及AM1044英文頻道將三台聯播，及以自動化電腦運作播歌，明日(23日)全台仍將繼續關閉，至周五(24日)或仍受影響。

在新城財經台任職的葉先生指，電台職員已做過測試，詳情電台會稍後公布。約下午3時，有工人將空氣清新機運入電台。