縱火燒屋勒索母200萬　老婦潛逃23年回港判囚3年

現年已72歲的老婦，在23年前走到母親與繼父的豪宅，向母親索取200萬港元，並威脅稱不付錢便放火燒屋。她其後付諸實行在屋內放火，把地板燒至燻黑，及損毀屋內的鏡子和窗簾。她被捕後在1997年於區域法院受審，卻在裁決前棄保潛逃，至今年中才由上海回港。她今天(22日)被解往法庭接受判刑，法官在聽取其律師求情，及考慮到她已年老並有健康問題，最終決定判她勒索、縱火及刑事毀壞3罪共囚3年。

案情顯示，本案在1997年1月22至23日，於又一村紫藤路一住宅內發生。當時被告徐沈正明為49歲，案發單位是她當時76歲母親與其丈夫、亦即被告繼父的住所。被告在1月22日到單位向母親索錢，聲言若母親在48小時內不交200萬港元給她，她便放火燒屋。她賴在單位度宿，至23日她睡醒，發現母親已經外出，便使喚傭人出去找人。當傭人返家時，便發現地板被燒黑及窗簾被損壞，地上亦有碎玻璃。被告其後被捕。

被告在1997年11月在區域法院受審，但她在裁決當日缺席聆訊，主審法官潘敏琦遂在她缺席下裁定她3罪罪成。至今年5月，被告由上海乘飛機返香港，隨即被捕。到今天被解至高院大樓，交回現已晉升為原訟庭法官的潘官判刑。

辯方求情指，被告在上海出身於地主家庭，其生父在她2歲時大陸政權易手時被處決。其後母親來港改嫁，她雖稍後亦來了香港，但不被繼父接納為家人，惟她一直受母親財政支持，並供她到台灣升學。律師指她潛逃後返回上海定居，亦是靠母親接濟，直至母親在2009年去世，她才在年逾花甲之年首次找工作自食其力。律師又指被告於1972年曾結婚，育有4名子女，但於1992年因丈夫有婚外情而離婚，因為她潛逃離港，其子女與她關係疏遠，直至近年才漸漸與其中一子一女重修關係。

律師指被告在2017年中風，康復期間信奉了基督教，令她有所反省，決定返港面對案件及與子女修補關係。她返港後的最新醫療報告顯示她有高血壓及抑鬱且有自殘紀錄。鑑於其特殊狀況，律師請求法官輕判。法官判刑時同意無論她回港是為了治療還是真的要面對自己，她在暮年之時這樣做，始終是勇氣可嘉，不過就本案的特殊因素，並不足以用緩刑處理。考慮所有因素後，法官最後判處被告3罪共監禁3年。