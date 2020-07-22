運輸署證實青馬大橋員工染疫　3同事停工接受病毒檢測

東網昨日(21日)報道青馬大橋有員工確診新冠肺炎。運輸署回覆證實事件，指青馬管制區營辦商已安排3名近日與患者一同工作的員工，暫時停工並接受病毒測試，又指營辦商已按緊急應變機制，消毒患者的工作範圍。但工會批評，營辦商日前安排員工進行消毒時沒有提供防護衣物，過程十分兒戲，令相關員工有染疫風險；又指患者與其他員工都會逗留在行政大樓，互相可能有接觸，促運輸署安排為所有員工做病毒測試。

運輸署表示，昨日晚上收到青馬管制區營辧商通知，有員工於前日(20日)工作期間因身體不適被送往瑪嘉烈醫院，其後於昨日晚上確診新冠肺炎，患者主要負責北大嶼山公路的車輛救援工作，於前日上班報到時體溫正常，工作時亦一直佩戴囗罩，期間沒有接觸公眾人士，送院後便沒有上班。

運輸署指，患者送院後，營辧商隨即根據衞生防護中心指引及現行緊急應變機制，在其工作範圍進行徹底消毒及清潔，同時亦已安排3名近日曾與患者一同工作的職員，暫時停工並接受病毒測試，在確定沒有受感染後，方可復工。運輸署強調，已與營辦商就新冠肺炎疫情制訂緊急應變機制，員工工作地方有按規定作適當的衞生防護措施，所有有需要接觸駕駛者的員工亦配備防護裝備，包括口罩。運輸署已叮囑營辦商必須提高警覺，留意員工身體狀況。如發現身體不適，必須馬上求醫。 營辦商亦已將個案通報衞生防護中心以作適當跟進。

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善指，昨晚營辦商安排員工到患者到過的地方進行消毒，包括位於青嶼幹線收費廣場附近的行政大樓、鄰近東涌迴旋處的更亭，以及患者駕駛過的重型拖車，但負責消毒的員工只戴了口罩，未有穿上防護衣服、面罩、手套和眼罩，「感覺很兒戲，連眼罩手套都沒有就走去噴消毒液，那些員工會很危險。」他指，營辦商於今年2月曾告知員工，在行政大樓的控制室內備有2套防護衣服，他質疑是否相關應變機制不完善，未有要求員工穿防護衣服進行消毒，抑或是有人不按機制辦事。

卓又指，所有員工都會在行政大樓內報道、更換工作服和用謄，認為患者有機會接觸到其他員工，加上行政大樓是採用中央冷氣系統，令員工擔心病毒有機會在大樓內擴散。他稱，現時私家醫院及化驗所的病毒檢測服務十分難預約，員工即使想自行做檢測亦苦無辦法，促請運輸署考慮為所有員工提供病毒檢測服務，同時食環署應為行政大樓進行徹底消毒。

青馬管制局營辦商「交通基建管理合約有限公司」回覆指，在患者送院當日已進行了兩次消毒，範圍包括行政大樓、員工餐廳及控制室；而患者確診當晚亦消毒了一次，但當晚負責消毒的是營運部員工，解釋可能是相關員工「心急」消毒，未有根據指引做好防護措施，營辦商會督促其改善。