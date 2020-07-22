救生員查防鯊網遇溺亡　調查事故人員指死者沒接受潛水訓練

前年有救生員在荃灣近水灣泳灘，穿備用潛水衣潛入海中檢查防鯊網時遇溺身亡的案件，今(22日)於死因庭續研訊。負責調查事故的勞工署主任供稱，死者從未參與康文署提供的水肺潛水訓練，而當天死者的工作安排不需潛水，並推論懷疑死者於海底接近防鯊網時，器具被網纏住，故在驚慌下甩掉連接氣樽的咬嘴導致溺斃。

本案死者為終年40歲的陳志康，他於2016年起任職康文署泳灘季節性救生員。勞工署職業安全主任陳偉發表示，他於案發當天到場調查，並為泳灘當值人員錄取口供。據他了解，泳灘代理主管冼玉坤當時正專注文書工作，故沒有留意死者取去潛水裝備。

據陳覆述，救生員姚志強曾指在離岸70米、水深3米的海底發現死者時，看見死者沒有咬緊咬嘴，而氣樽被防鯊網纏住；陳又指，死者於沒有上司口頭批准下仍能取去潛水裝備，反映康文署需要改善，故勞工署建議康文署應採用書面授權，需清楚列明相關指引，並妥善保管潛水裝備。陳不認同鎖上潛水裝備必定延誤拯溺時機，指需視乎實際運行機制。

法醫郭嘉琪則供稱，死者被解剖時呈現胸肺充血和水腫，證實死因是溺斃，同時發現死者身上有輕微的線型傷痕；政府化驗師鍾偉華則供稱，化驗結果顯示死者使用的潛水裝備沒有破損，浮力控制器運作正常，氣樽的氣體成分和供應正常，而氣量錶表示樽內尚存75巴氣體，高於警誡水平。