今有92%學生網上報名　港大附屬學院將維持雙軌收生

中學文憑試今日(22日)放榜，受新冠肺炎疫情影響，有院校首次採用網上收生，以減低傳染風險。香港大學附屬學院校長陳龍生表示，學院首次採用網上收生，同時設有現場報名，截止今午1時，共收到1.2萬人報名，而今日有92%是透過網上報名，目前收生平均分(計算5科最佳成績)為15分，學院表示網上招生將成為大趨勢，有意在未來繼續沿用網上及現場雙軌招生。

陳龍生指出，學院至今共收到1.2萬名學生報名，其中包括今日的1800個報名，而今日報名人數中僅有150位是現場報名。他稱整個網上招生過程流暢，雖然過往大家習慣性面對面進行面試，但相信網上面試不遜於面對面，並預計網上招生會成為整體大趨勢。他又透露，學院未來有意繼續沿用雙軌模式，在網上及現場同時收生。

他續指，為應對疫情，每位現場報名的學生，都要填寫健康申報表及量度體溫，而校園亦嚴格規定最多100位申請者進入。東網記者現場所見，報名處除設有學生輔導及個人發展服務，每個報名處均設有間板分隔在場人士。他又指校方已因應疫情，準備好新學年網上教學的設施，並投放600萬港元提升相關設備，以增強網上教學的互動性。

親身前來報名的黃同學指，親身報名較安心，感覺踏實，所以決定現場報名。她指另外已報名兩間院校，包括香港浸會大學持續教育學院及香港理工大學轄下的香港專上學院。她稱自己本身讀文科，未來盼讀傳理系，故3間院校都報考社會科學系。她又形容是次報名過程流暢，比預期少人。

同樣在現場報名的楊同學稱自己非應屆考生，正值空檔年(Gap Year)，心儀心理系，並打算報讀社會科學相關學系。他指院校部分報名指引不清晰，需時研究。

另外，周同學則表示今次成績部分科目失手，感覺失落。他透露自己同樣心儀心理系，並希望透過親身報名及面試，增加誠意及入讀院校機會。