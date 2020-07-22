網民熱話：公園涼亭被圍封　街坊奇招殺入「禁區」

疫情蔓延，公眾康樂設施亦要暫時使用，避免市民聚集，不過有些死硬派依然諗盡辦法突破重圍。近日有網民就發現兩名中年男女硬闖已被膠條重重封起的涼亭內「歎報紙」。其行徑令網民聯想到電影橋段，形容是「不可能的任務」。

網民Laurence Rothwell今早(22日)將照片上載Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，相中所見，涼亭外圍被圍上重重膠條，膠條上寫有康樂及文化事務署字眼，相信正是公園設施暫停使用而被圍封。但細心看，卻發現兩名中年男女坐在涼亭內歎報紙及休息，似乎膠條亦阻不了他們進入涼亭的決心。

網民對二人行徑哭笑不得，有人形容他們利用涼亭進行「自我隔離」，又指涼亭圍封造型十足「打boxing擂台」，亦有網民抵死將此情景與電影橋段相比，笑稱是「不可能的任務」。有網民則注意到膠條並未被人撕走，好奇二人如何進入亭內。

網民有話說

Fung Yc：自我封閉

Lau Mang Hung Jacky：世界將我包圍 誓死都一齊

Chi Wai Chan：封之前唔叫人走

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