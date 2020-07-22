前香港眾志涉眾籌詐騙　團體到灣仔警總舉報

《港區國安法》於上月30日生效，前政團「香港眾志」(眾志)在法例生效前發起眾籌，並在法例實施後解散政團。今(22日)有團體質疑香港眾志的行為涉嫌詐騙，到灣仔警察總部舉報，要求警方深入調查相關資金去向。

今日下午約3時半，4名市民到達灣仔警察總部，高舉寫有「樹倒財散」、「眾志身亡、人去財空」的標題牌，並高呼「眾志挪用公款、欺詐香港市民」等口號，其後「愛國護港101」的成員譚銘萁到警署舉報。譚指出，在《港區國安法》公布後，眾志即在5月22日於網上眾籌，並籌得約19.1萬美元(約150萬港元)。

譚續指，在全國人大常委會通過《港區國安法》，眾志的核心成員羅冠聰、黃之鋒及周庭相繼宣布退出，眾志亦宣布解散。譚表示，近日有傳媒報道眾志的戶口中有2166萬港元不翼而飛，而黃、周的個人戶口分別有過百萬至千萬港元款項。譚認為，其中或涉挪用及詐騙，要求警方深入調查以查明相關資金去向，及有否存在詐騙行為。

他又認為，《港區國安法》已列明勾結外國勢力罪行，所謂「國際戰線」有違法之嫌，要求警隊國安部門能認真徹查，並將違法者繩之於法。