遇襲後持刀找示威者報復　老翁准自簽守行為

八旬翁在去年11月11日「三罷」期間，聲稱在牛池灣被示威者毆打，並返家拿取切肉刀報仇。他原本被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今天（22日）在觀塘法院再訊。控方直言案情嚴重，但考慮到被告年紀及背景因素，同意案件以守行為方式處理。裁判官一度質疑控方決定，惟在聽罷辯方陳詞後，終准被告自簽2000港元，守行為24個月，被告控罪獲撤銷。

83歲被告余倫益，在裁判官宣布決定後表示「一定尊重、一定尊重」，又點頭道「啱呀、啱呀」。

案情指，2019年11月11日早上9時許，清水灣道近坪石邨對開有示威者聚集，警員到場時，在牛池灣街市對開天橋，發現被告手持一把10吋長廚房刀，要求別人不要傷害他。

警員截查被告，他隨即把刀掉到地上，警誡下他聲稱較早時份曾與一名男示威者爭執，遭對方拳打，被告聲言「係嗰班人打我，我先番屋企拎把刀報仇」。

辯方律師表示，被告當日飲茶後返家，途中與年輕人口角，情緒激動才回住所拿刀，強調被告只是想與人理論，從無意圖傷人，形容事件是「小插曲」，而被告患有高血壓等疾病，身體狀況不適合監禁式刑罰。律師重申被告已深感後悔，承諾不會再犯。