港區國安法：羅冠聰與蓬佩奧會面　籲國際社會對抗中國

在《港區國安法》實施前已秘密逃往英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰，經常透過網上平台「唱衰中港」，及呼籲各國取消與香港的引渡協議，甚至制裁香港。羅今(22日)在社交平台貼文，公開與正在訪英的美國國務卿蓬佩奧的會面內容，羅促請國際社會連成一線對抗中國，並關注香港未來兩個月的立法會選舉局勢。

羅冠聰在英國當地時間21日同蓬佩奧單獨會面，羅提到香港民主派初選有61萬人無懼白色恐怖參與投票，而中央反而計劃取消立法會參選人資格(DQ)，為取消9月立法會選舉鋪路。羅呼籲國際社會必須密切關注未來兩個月的局勢發展，若DQ參選人，希望國際社會可以採取強硬立場回應。

羅又批評中國政府打壓邊陲地區，呼籲國際社會要持續觀察新彊、西藏同香港嘅人權狀況，並向中國採取有力措施。羅又透露，在會面期間與蓬佩奧交換對中國政府施政的看法，討論未來國際社會應如何重塑對華政策，以彰顯民主價值。羅更表明期望未來可以繼續與美國政界有更多交流，推動國際社會強硬應對中國政府。