市民轟政府太遲推行口罩令　防疫只能靠自己

政府明日(23日)起強制市民在公共交通工具轉乘處及總站，以及任何的室內公眾地方，須戴口罩，為期14日，直至8月5日。有市民批評政府防疫反應慢，室內口罩令推行得太遲，防疫只能靠自己；亦認為新法例有灰色地帶，擔心誤墮法網。

市民楊女士表示，室內口罩令推行太遲，但總比不推行好，她指政府任何防疫政策都太遲推行，例如派口罩，她記得疫情爆發初期，天未亮便要去排隊買口罩，只能夠靠自己。她又認為，部分人士獲豁免檢疫的安排很有問題，有機會是第三波疫情爆發的原因。

市民蘇太亦批評，政府政策一向遲到，她對政府不抱太大期望，認為現時封關亦為時已晚，幸而香港人普遍自律，都會戴口罩。她稱，日前知道有人因為吸煙染疫，現時見到人脫下口罩吸煙，都會盡快離開。

市民陳小姐則指，政府今年2月就應該封關防疫，現時推行室內口罩令也太遲，而且每日都有豁免檢疫人士入境，引發社區爆發。她認為，政府應該要求市民全面戴口罩，包括室外地方，而且應全日禁堂食，但不需要維持太長時間。她續指，政府執法並不可靠，因為政策有太多灰色地帶及執法盲點，例如室內應如何定義，若市民在不清不楚的情況下，容易誤墮法網。