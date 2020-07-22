跟車工凌晨攜摺刀雷射筆　辯稱要割樹枝照明

一名跟車工被指去年10月初身攜長23厘米摺刀及一枝雷射筆遇查，他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今天（22日）在觀塘法院開審。被告自辯稱習慣攜帶行山用具在身，又表示摺刀是用來割樹枝，雷射筆則用以行山照明。控方陳詞指當時附近發生打鬥事件，憑環境證據可以作唯一合理推論，即被告管有該些物品是意圖傷人。法庭裁定表證成立，押後至8月5日裁決，被告續准保釋。

28歲被告陳文健，被控於2019年10月3日，在將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下對開，管有一把黑色摺刀及雷射筆，意圖將其作非法用途使用。

隸屬東九龍衝鋒隊的姓黃警員指，當日凌晨零時許，他按指示到唐德街處理一宗打鬥案，期間在涉案地點截停被告，當時被告身邊有4至5人。警員搜身時在被告右前褲袋搜獲摺刀，警員指當時摺刀是「摺埋咗」。

另一名有份搜身、同為姓黃的警員則指，他在被告腰包內搜獲一支雷射筆，當時雷射筆與底蓋分開，筆內有2顆電磁。他向被告查問，對方稱摺刀是用來割樹枝，雷射筆是用作照明用。對於辯方指，當時電磁並不是在雷射筆內，警員不同意；至於腰包內另放有鎖匙、打火機等，警員則稱「唔記得」。

被告自辯指，當晚下班回家途中，得知港鐵將軍澳站對開有不少防暴警，於是「八卦」走近了解，期間曾與街坊聊天。被告續指，平日間中會獨自到附近的小夏威夷徑行山，自言「慣咗放行山用嘅嘢喺袋」。控方質疑他沒有帶水，「如果要割樹枝，咪無水洗把刀？」被告則指小夏威夷徑有水源可以清洗。