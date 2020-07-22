反詐騙協調中心運作3年　全球攔截騙款達63.3億

電話及電郵騙案無日無之，市民稍一不慎便中招，痛失血汗錢。為此，警方商業罪案調查科於17年7月成立反詐騙協調中心，過去3年來共接聽65824個公眾來電，成功勸止進行中的騙案有679宗，攔截騙款的個案有1586宗，全球攔截金額高達63.3億港元。

其中一宗涉及巨款的個案發生於今年2月，該科總督察顏凱欣指，一名本地診所負責人上網找尋外國口罩時，收到自稱批發商傳來的電郵，表示可供應大批口罩和保護衣。該負責人其後向對方匯款232萬歐元(折合逾2000萬港元)，傳到位於美國等7個國家的14個海外戶口，雖匯款已經超過一周，協調中心仍能成功止付當中的173萬歐元(折合逾1500萬港元)。

此外，網上情緣亦是近年流行的騙案，接聽「防騙易」熱線的警員阿泉說，常見的犯案手法為「送禮物騙巨額運費」。由於不少受害人「情根深種」被蒙騙，警方會着受害人自行查運費，讓受害人醒覺。

警方又指，騙徒劇本愈來愈緊貼社會脈搏，例如以政府的現金發放計劃為由套取市民帳戶資料等，協調中心亦要不斷改變策略應對，希望阻止罪案發生。

協調中心具有多項職能，包括提供「防騙易18222」24小時電話諮詢服務；與國際刑警組織合作，啟動國際止付機制，減少市民被騙損失；以及宣傳、制訂防騙策略等。