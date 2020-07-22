9名在囚青少年報考DSE　一考生獲6科20分

在狀元鎂光燈以外，還有不少苦讀的勵志故事。懲教署指，今年有9名來自壁屋懲教所、歌連臣角懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考中學文憑試(DSE)，取得2級或以上成績者佔報考總卷數的68.2%。歌連臣角懲教所一名考生應考6科獲20分，符合入讀本地大學的基本要求。懲教署呼籲公眾給予更生人士公平機會，接納及支持他們重返社群。

壁屋懲教所有考生在去年的文憑試考獲六科共23分，但當中英文科只得到二級的成績，他再接再厲，今年重考英文科，如願以償獲3級成績，達到本地大學的基本入學要求。他希望成功升讀大學，修讀社工課程，以自身經歷幫助社會上有需要的人。

懲教署助理署長（更生事務）溫明淇指，在囚人士參加公開試以獲取認可學歷，有助增加獲釋後受聘機會，同時亦有助升學，為重投社會作好準備。她指，青少年在囚人士參與DSE並不容易，大部分在入所前只有初中程度，以不足1年的時間追上3年的高中課程，但學員都表現出求學的決心和毅力，克服學習上的困難。