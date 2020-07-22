視障考生文憑試獲16分　立志成為二胡演奏家　

中學文憑試應屆考生中，有不少克服種種困難、取得難能可貴成績的考生。23歲的考生楊恩華是一名於單親家庭長大的失明人士，因早產導致視覺神經痿縮，2017年，視力下跌至不足一成。命運的打擊並沒有讓他放棄人生，反而加倍努力，並笑言「睇唔到便便不容易分神」，今日放榜的文憑試中，他在中國語文科考穫5**佳績，喜歡中樂的他立志成為二胡演奏家。

活在光與影世界中的楊恩華，在内地讀到高二（即香港中五），其後來港，遇到不少學習上困難，不諳廣東話亦影響其日常生活，還要學習運用盲人點字機，來港後入讀心光盲人院暨學校，一度需要重讀3次中三。文憑試中，他考獲16分，恩華希望入讀演藝學院學習中樂，為本港中樂發展盡一分力，今午他在學校演奏一曲《光明行》，獲在場人士鼓掌稱好。

負責照顧恩華的資源老師馮杏歡表示，他為人正面，懂得感恩，投入學習，欣華則自嘲：「睇唔到有睇唔到嘅好處，冇咁容易分心！」他透露，自小喜歡閱讀歷史以及中國文學，對中樂二胡有情意結，為了完成二胡演奏家的夢想，曾經孤身飛往北京、桂林等地拜訪名師。視力不足一成的他如何看樂譜呢﹖恩華指老師哼一次，他便將旋律記入腦。