涉嫌撞警但被彈開　男文員獲脫襲警罪

去年10月1日多區爆發警民衝突，一名身穿防暴裝、體重逾190磅的水警督察聲稱遭一名男文員推撞，督察沒有跌倒但文員被彈開一米，並隨即遭制服兼雙膝受傷。男文員其後被控襲警，他否認控罪並經開審後，今(22日)於東區法院被裁定襲警罪不成立。

29歲被告魏家煒，被控於去年10月1日在灣仔軒尼詩道321-331號外襲擊執行職務的警務人員，即督察林泰金。

裁判官裁決時指，案中報稱被襲的督察作供時承認，只是眼尾見到有「黑色身影」從後推撞他，他無法看清是誰，而聲稱在場目擊事發經過的警員顏少宜（譯音）的證供也有多處矛盾，例如他在記事冊寫自己在5米外目睹林被推，庭上卻說是3米，對於事件發生的細節，顏也多次表示因現場兵荒馬亂而記不清楚。

官續指，顏與林的證供也有多處矛盾，例如林稱撞他的人和他隔一個身位，毋須追截，顏卻說2人是隔1至1米半，又指林有追截動作，連被告事發時所站的位置，顏與林的證供也有關鍵性分別，官認為無法穩妥地依賴2人的證供，加上現場影片也顯示不到林被撞，在疑點利益歸於被告下裁定他罪名不成立。