近月破獲多宗大型毒品案　海關指貨運走私毒品大增

近月海關和警方多次破獲大型毒品案，警方今年4月破獲歷來最大宗的大麻花毒品案，涉580公斤大麻花、前日(20日)在粉嶺坪輋倉庫檢值4300萬懷疑冰毒；而海關亦在今年4月在土瓜灣、尖沙咀及油麻地等地檢獲250公斤懷疑可卡因，價值約2.4億港元。海關指今年經貨運走私的毒品數量大增。

根據海關的資料，今年頭半年在機場錄得36宗經客運、及373宗經貨運的毒品案件、共重1.6公噸、市值6.6億港元。而根據警方的數據，今年頭3個月共錄得213宗嚴重毒品的罪行，相較上年同期的314宗，減少了約32%。

翻查資料，去年警方和海關共檢獲47公斤海洛英、273公斤氯胺酮(「Ｋ仔」）、136公斤甲基安非他命（「冰毒」）、1,674公斤可卡因、374公斤大麻(包括大麻草、大麻植物及大麻樹脂)及共55,919粒「搖頭丸」類藥片。

而去年因觸犯毒品罪行而被捕的人數為2,399人，其中因製毒、販毒或管有大量毒品等嚴重毒品罪行而被捕的有1,246人，因輕微毒品罪行（例如管有小量危險藥物供個人吸食）而被捕的人數，則為1,153人。