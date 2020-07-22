至少3名教師確診　有幼稚園家長憂校園播毒

新冠肺炎今日(22日)確診數字再創新高，在63宗不明源頭個案中，涉及3名教師確診，分別在土瓜灣學之園幼稚園(昇御海逸)、銅鑼灣保良局金銀業貿易場張凝文學校及港島區聖嘉勒女書院上班。有家長對此憂慮，擔心學生因而受感染，讓病毒進一步在社區爆發。

學之園幼稚園(昇御海逸)今日向家長發通告，指該校舍一位學前班老師於昨晚(21日)經衞生防護中心通知初步確診新冠肺炎，已安排入院接受治理，該老師在7月18日起已沒有回校。為安全起見，該校舍今日暫停開放，校舍所有職員及老師將進行病毒測試，直至結果公布，校舍才對外開放，期間會徹底消毒。

但有新生家長對此感到憂慮，認為該名確診教師可能已經傳染同校其他教師，並指即使所有職員做了測試，亦不能排除學生受感染的可能性。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，教師受感染的途徑有很多，可以經社區、家庭群組等，不一定是在學校感染。至於確診教師在潛伏期間會否傳染學生，他認為風險較低，因為老師在課堂上教學，基本上不會與學生維持近距離接觸，反而同事之間的接觸會較多，感染風險則較高。