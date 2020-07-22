2男售貨員涉輪姦　首被告指嘗試性交時少婦沒有反抗

２名售貨員涉嫌前年平安夜輪姦醉酒新婚少婦之案件，今(22日)在高院原訟庭續審，首被告王承林出庭自辯。王稱案發當日氣氛良好，X曾跟次被告林宇徽接吻及口交，其後X跟王濕吻，王亦試圖與X性交但因他剛喝了酒太疲累「唔夠硬」故不成功，X亦沒有反抗。

首被告王承林自辯稱次被告林宇徽是他的中學舊同學，他在賣酒的店舖任銷售員，該工作是由次被告介紹，次被告也是該店舖的主管。案發當晚(18年12月25日)，他跟林及林的3名台灣朋友，以及包括X在內的3名香港朋友在酒吧飲酒，其後X提議到他家喝酒，之後王、林及X乘的士到他位於天水圍的住所。

王稱入屋後他們3人一起喝香檳玩啤牌，X表現放鬆和開心。未幾，X跟林接吻，王到廚房拿啤酒及洗碗，之後回客廳已見到X替林口交。後來他們3人繼續玩啤牌，林累倒要求休息，X跟王濕吻，X容許讓他脫去她的緊身褲及內褲，他試圖與X性交但不成功，之後他便去洗澡。

王洗澡後出來便見林半跪在梳化前撫摸X私處，X的私處有液體噴出，他呆了一呆後便說：「你哋做乜搞到我屋企咁濕咁污糟？」，之後他用地拖抹地。他其後到睡房睡覺，他在朦朧間感到X騎在他的下身前後搖晃，當時他有穿內褲，但因太累故沒理會X便繼續睡覺。最後他被警員拍醒，及因涉嫌強姦被捕。他否認曾強迫X飲酒，並否認違反X意願與她性交。

兩名被告王承林及林宇徽，案發時均為29歲。王被控於案發當日，在天水圍天盛苑一單位兩次強姦及一次企圖強姦女子X；林則被控兩次強姦X。不過法官於今日審視證據後就王面對的其中一項強姦罪，指示陪審團只需考慮他有否企圖強姦X。法官另指示陪審團裁定林的其中一項強姦罪罪名不成立，故他現只被控一項強姦罪。