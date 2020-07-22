受中美關係惡化拖累　恒指收市挫577點

港股今日(22日)大幅波動，恒生指數低開60點後，一度倒升144點；午後大市回軟，受中美關係緊張拖累，尾市急轉直下，恒指以全日低位25,057點收市，跌577點或2.2%，全日波幅逾700點。國企指數收報10,243點，跌201點或1.93%。主板成交1555億港元，港股通淨買入33.83億元。

中國外交部證實，美國要求中國在72小時內關閉駐休斯敦總領館。消息指，總領館人員將於周五(24日)被驅逐離開，有人因而在總領館外焚燒機密文件。

近日急升的大型科技股全線急挫，騰訊跌4.4%，收報539元；阿里巴巴跌3.5%；美團點評跌6.2%；小米集團及京東集團跌5.8%及4.7%。另外，中芯國際跌8%；瑞聲科技跌7%。

強勢藍籌亦回吐，香港交易所收跌4.9%；中國生物製藥跌3.1%。重磅股滙豐控股跌2.4%；友邦保險跌1.7%；中國移動跌1.9%；中國平安跌1.5%；建設銀行跌1%。

憧憬內地加快重組油氣管道資產，石油股逆市做好。中國石油、中國石化及中國海洋石油收市分別升4.1%、4.5%及1.7%；昆侖能源更勁升9.3%。瑞信發表報告，指內地重組管網資產的啟動時間令人意外，預計中石油及昆侖能源將會公布出售資產計劃，對估值帶來重估動力。

金價銀價破頂，相關股份炒上。中國白銀收市飆20%；中國黃金升7.1%；山東黃金、紫金礦業、招金礦業及SPDR金ETF升1.1%至1.9%。