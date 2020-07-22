偷取同行「車Cam」等儀器　的哥涉12宗車內盜竊被捕

屯門警區於本月2日至21日期間，接獲10宗車內盜竊案件，案中遇竊的車輛均為的士，事發時停泊路邊或咪錶位置，且失物較特別，包括行車紀錄儀(車Cam)、的士台通訊器材等，亦沒有明顯被撬開痕迹。案件由屯門警區重案組接手調查。

警方翻查大量閉路電視片段，發現案件發生前後，均有一輛新界的士駛近案發現場，警方亦發現賊人能夠巧妙地用一條車匙開啟同款及年份相若的的士車門，經進一步調查後，懷疑賊人為一名夜間的士司機，駕駛的士犯案。屯門警區刑事部，聯同屯門及青山分區特遣隊，於昨晚(21日)進行聯合行動，在區內多個地點埋伏。

至今日(22日)凌晨約1時半，一輛可疑的士出現在屯門工廠區，警員於是觀察的士動靜，其後的士停泊於田景路近田景輕鐵站路邊，司機落車後，走近另一輛停泊路邊的士，並以自己的車匙打開其他的士車門，警員立即上前截查，將一名姓鍾(59歲)男子制服，以涉嫌車內盜竊將他拘捕，且在他身上搜出剪刀、剪鉗及螺絲批等懷疑偷竊工具。

警員亦在被捕男子駕駛的的士上，搜獲一個行車攝錄機，懷疑有人於被捕前，在屯門碼頭近巴士站，用相同手法干犯另一宗車內盜竊案，連同上述案件，疑犯涉嫌與12宗車內盜竊案有關。警方其後在屬於疑犯的的士車尾箱及其寓所內，檢獲大量贓物，不排除有更多的士司機遇竊而沒有報警，疑犯正被扣留調查。