物流公司前經理承認收受非法回佣　被判監禁7星期

一名物流公司前經理在外判貨品標籤工作時，收受非法回佣共7000港元，早前被廉政公署起訴。被告今日(22日)在屯門裁判法院承認兩項代理人接受利益罪，被裁判官判處入獄7星期，並頒令被告須向僱主歸還7000港元，即相等於涉案賄款金額。裁判官判刑時指案件涉及剝削外判工人，相關的賄賂罪行性質嚴重，法庭須判處被告即時監禁，以向公眾傳遞正確信息。

47歲被告曹劍偉案發時為兆德企業有限公司(兆德企業)倉務經理。案情指，涉案公司是一家提供貨運、倉務及貨品存倉服務的物流公司，被告負責監督元朗一個貨倉的運作，該貨倉用作存貨和進行貨品包裝及標籤工作。

該公司於2017年10月初決定外判其貨品標籤工作予兩姊妹，二人當時在被告監督下任兼職倉務員，被告獲委派與該兩姊妹商議服務費金額。被告在商議服務費的過程中，提出向二人支付每個標籤8角，並向她們索取每個標籤1角的回佣。他聲稱有關回佣會上繳涉案公司管理層，妹妹同意該安排建議。

2017年10月中至12月中，該兩姊妹獲外判兩項總值逾9.4萬港元的標籤工作。被告提出索取要求後，從妹妹處接受非法回佣共7000港元。二人其後向公司管理層投訴被告索賄，公司確認從來沒有要求被告向二人索取任何款項。