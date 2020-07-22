沙田隆亨長者之家2職員染疫　同幢大廈有住戶送院

新冠肺炎疫情愈演愈烈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(22日)公布，位於沙田隆亨邨榮心樓的救世軍隆亨長者之家有一名清潔職工確診新冠肺炎，及一名廚師列作初步確診。

東網記者傍晚6時半左右到現場視察，發現榮心樓一名老翁因不適，須乘A174號救護車送院，未知是否該長者之家的院友或榮心樓住戶。爆疫的長者之家位於榮心樓4樓，同層住戶得悉有人染疫，紛紛探頭出走廊與街坊討論疫情，期間未有戴上口罩。

至晚上7時許，有4名榮心樓住客帶同行李及個人物品由衞生署車輛接走，未知是否染疫患者的密切接觸者。隆亨邨居民張小姐對疫情非常擔心，認為要再加強衞生意識。她又指電梯內空氣欠流通，令傳染機會變大，暫時不會乘坐電梯出入，改行樓梯以策萬全。

救世軍表示，兩位確診的員工均沒有與長者有直接接觸。長者之家所有員工於日前已接受社署為全港院舍員工安排的咽喉拭子樣本檢測，衞生防護中心正安排為全部院友進行病毒檢測。自疫情爆發以來，院舍亦一直有按既定防疫機制及指引，採取防疫措施，包括暫停探訪、取消所有集體活動、安排單向用膳及使用即棄餐具等，並曾於本月初在全院噴灑防護塗層。

院舍獲悉職員不適後，已啟動緊急應變措施，現時全院院友已即時在原房隔離，職員會每日為他們量度體溫，及密切監察他們的身體狀況。院舍亦已即時加強消毒，及每日最少3次以漂白水消毒設施、扶手、門鐘等公眾地方。