港區國安法︰合BNO資格港人明年起可申請特別簽證　鋪路居留

英國政府周三（22日）宣布，明年1月起，符合英國國民（海外）護照（BNO）資格的港人可申請名為「香港英國國民（海外）簽證」的特別簽證，留英最多5年，之後可申請居留權。當局亦會使用酌情權，讓擁有申請BNO資格港人的近親，包括在1997年後出生的子女，申請這個特別簽證。

簽證申請人必須自己曾經或正持有BNO護照，若97年回歸前未曾申請者則不合資格，除非有近親符合資格。申請人毋須證明BNO護照仍然有效，或特別為此而續期或補領護照。此外，英國政府還列出多個條件，包括申請人通常居住香港、顯示財政上能夠支援自己在英國生活至少6個月；顯示出學英文的意願；取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書，以證明健康；另需繳付簽證費用與繳付健康稅。

當局表示，持簽證人士可在英國讀書或工作，財政上需自給自足，不得領取社會福利；簽證會分兩期，首期為30個月，之後需要續期，有效期同為30個月。申請有關簽證和續期的費用容後公布。

特別簽證持有人在留英5年後，可申請居英權，條件包括在其中12個月內離開英國不多於180日、具有良好的英語溝通能力等。英國政府指，香港目前有約290萬人曾經或正持有BNO護照。