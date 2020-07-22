基層考生枱仔溫書6年　終獲3科5**劍指中大神科

不論出身如何，若未歷盡寒徹骨，焉得梅花撲鼻香，有基層考生靠一張枱仔溫習苦讀6年，最後考獲3科5**、4科5*的優異成績，期望入讀香港中文大學計量金融學及風險管理科學，再成為量化分析師。另外，有考生在任職電子工程師的父親薰陶下，於設計與應用科技科目中考獲全港唯一5**，更有意到德國報讀電子工程課程。

自言出身基層家庭的柯勛耀就讀東華三院呂潤財紀念中學，他表示，除了中六時補習中英文之外，整個中小學生涯幾乎沒有上過補習班，在中學6年裏，都是在父母房間的一張枱仔上溫書。柯與父母及兄長居住於公屋，父母學歷不高，分別從事冷氣維修與辦公室助理。他沒有「贏在起跑線」，亦坦言曾抱怨家境不及其他同學富裕，但慶幸懂得知足，明白抱怨不能改變人生，憑着「固執」性格，凡事尋根究柢，終獲佳績。

他又指，初中時缺乏自信，不習慣對陌生群眾講話，甚至會手震和冒冷汗，但其後決心突破舒適圈，報名參與朗誦節演講，期間獲得教師協助改善講稿，並矯正身體語言與面部表情，雖然最終沒有勝出，但自信心漸漸增加。

他又指，父母管教不算嚴厲，一直以來都是靠自律及把握每一個機會，又感激教師教懂他一步步的完成目標，以及一直給予他機會。柯同學多年來獲獎無數，去年更奪得新界區十大傑出學生，自幼便對數學有濃厚興趣的他希望能成為量化分析師，學以致用，貢獻香港。

上水東華三院甲寅年總理中學的郭彥廷，則在設計與應用科技成為全港唯一5**考生，由於該科為聯合科目，郭同學需要在周六及放學後，跨區到位於深水埗的區東華三院張明添中學上課，有些同學更中途放棄修讀，他直言即使付出大量時間與汗水，也從未想過放棄。

郭同學在初中時，被教師發現他在程式編寫及機械理論方面的天分，故推薦他隨校隊參加機械工程師比賽，令郭同學認清自己優點，下定決心在科技方面發展。翻查考評局資料，今年有475人出席應考設計與應用科技，只有0.2%考生能獲得5**，意味只有一個考生能得5**。