元朗721事件　警方：研究提升處理大量999電話措施

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）今年5月就警方處理反修例示威發表專題審視報告，並提出52項建議。就去年元朗721事件，警方正研究提升各總區指揮及控制中心處理大量999緊急求助電話的優化措施，當局將於下月向監警會及行政長官匯報首份進度報告，之後作季度報告。

警方向東網指，保安局於監警會報告發表後成立一個專責小組，將52項建議分為5個範疇，並由5個工作小組分別聚焦跟進所負責範疇的工作，包括加強公眾信息發放和檢討與傳媒關係；檢討武力使用指引；改善臨時羈留處的安排；優化警方行動部署和策略；以及加強警隊內部管理、協調和培訓。

就去年元朗721事件，警方表示，「優化警方行動部署和策略」的工作小組負責進行相關檢討工作，包括進行內部諮詢及研究本地與海外處理重大行動的執法模式，並檢討現時指揮架構、情報收集機制、重大行動時部署和策略的相關程序，以達致更有效分配資源應對現場情況。此外，警方正研究提升各總區指揮及控制中心處理大量999緊急求助電話的優化措施。

警方又謂，會向專責小組及監警會匯報檢討工作的進度，而專責小組則會定期向行政長官提交工作進度報告，初步擬定於八月向行政長官匯報首份進度報告，之後作季度報告。警方明白到社會對監警會報告及其建議的關注，因此，警方正積極審視相關事宜及進行檢討工作。

就監警會建議檢討警隊的傳媒關係策略以及公共和社區關係策略，警方表示，已根據負責範疇，由加強公眾信息發放和檢討與傳媒關係工作小組跟進。小組已進行首次會議並制定工作計劃，並即將提交首份工作進度報告，之後作季度報告。